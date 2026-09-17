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        Haberler Gündem Güvenlik Ticaret Bakanlığı açıkladı: 8 ayda 81,9 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı açıkladı: 8 ayda 81,9 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 operasyonda toplam 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra milyonlarca kaçak eşya yakalanırken, yalnızca ağustosta 497 operasyonda 10 milyar 532 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Bakanlıktan 81,9 milyarlık kaçak operasyonu

        Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü aktarıldı.

        Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Gümrükler Muhafaza ekiplerince, bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Başarılı operasyonlar sonucunda, 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin makine aksamı, 5 milyon 107 bin tıbbi malzeme başta olmak üzere, tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamasına imza atıldı."

        GEÇEN AY 497 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Ağustosta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 144 artışla 497 farklı olayda, 10 milyar 532 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığının altı çizilen açıklamada, operasyonlarda 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt, 863 araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar geniş yelpazede kaçak eşyanın yakalandığı bildirildi.

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        Ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

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        #Ticaret Bakanlığı
        #kaçakçılık
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