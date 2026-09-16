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        Haberler Gündem Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: "AYM kararını beklemek eski CHP alışkanlığı"

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: "AYM kararını beklemek eski CHP alışkanlığı"

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp, toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "AYM beklemek eski CHP alışkanlığı"

        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Her defasında Anayasa Mahkemesi'ne gidip hüsran olduktan sonra milleti suçlamak, oraya buraya şey yapmak" dedi.

        İHA'daki habere göre; Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yargıtay tarafından YENİ Parti'nin isminin Yenilik Partisi'nin ismine benzediği gerekçesiyle başlatılan resen soruşturmaya ilişkin konuştu.

        İlk başvuruyu kendilerinin yapmadığını, Yargıtay'ın resen başlattığını ifade eden Yılmaz, daha sonra kurumsal kimliği korumak üzere kendilerinin de başvuruda bulunduğunu söyledi. Özgür Özel ile baş başa ve heyetlerle görüştüklerini ifade eden Yılmaz, partilerin ve muhalefetin birleşmesi konusunda da görüştüklerini aktardı.

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        İsim benzerliği konusu dışında da görüştükleri konular olduğunu belirten Yılmaz, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Anayasa Mahkemesi kararını bekleyeceklerini söylemesine de tepki gösterdi.

        Yılmaz, Anayasa Mahkemesinin kararını beklemenin eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) alışkanlığı olduğunu ifade etti.

        "YARGITAY GÖREVİNİ YAPMIŞ"

        Yenilik Partisi ve YENİ Parti'nin isimlerinin benzerliği sebebiyle Yargıtay'ın YENİ Parti'ye ihtar gönderdiğini aktaran Yılmaz, "Yargıtay siyasi partilerin kuruluş aşamasından sonraki onay aşamasını onaylayan bir kurum. İsme, logoya, tüzüğe bakıyor. Bunlarla ilgili eksik, benzerlik varsa diğer konularda ilgili partiyi uyarıyor. Yargıtay, resen bunu yapıyor.

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        Partinin itirazına gerek kalmıyor. Yapabilirsin ama yapmasan da Yargıtay zaten kendisi yapıyor. Yargıtay'ın görevi bu. Yargıtay görevini yapmış.

        YENİ Parti'nin Yenilik Partisi burada durduğu sürece o isimle orada olamayacağını partiye bildirmiş" diye konuştu.

        "YARGITAY RESEN BUNU YAPIYOR"

        2024 yılında Yeni Parti isimli bir parti kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Bir başka hanımefendi kuruyor. Yargıtay ‘Yenilik Partisi var, sen Yeni Parti'yi kuramazsın' diyor. Halk bunu seçemez. Halk buna karar veremez. Gerçekten de halk sokakta bunları karıştırıyor. Bunun üzerine o partinin o isimle kuruluşunu engelliyor.

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        Bizim bundan haberimiz bile yok. Herhangi bir itiraz da yapmış değiliz. Bu konu olunca medyadan öğrendik. Demek ki bizim itirazımız olsa da olmasa da Yargıtay resen bunu yapıyor. Bunu ilgili partiyle götürüyor" ifadelerini kullandı.

        "PARTİLERİN BİRLEŞMESİ GÖRÜŞÜLDÜ"

        İsim sorununun çözülmesi konusunu da kapsayacak şekilde Özgür Özel ile baş başa ve gönderdiği heyetlerle görüştüklerini kaydeden Yılmaz, "Bu görüşmelerde de belli bir anlayış oldu. Sadece bu isim konusu görüşülmedi. Partilerin birleşmesi, ittifak durumları gibi tüm bu konular, bir birleşmede ne ele alınabilirse, bunlar görüşüldü. Son görüşmede bir yol haritası ilettik.

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        Yol haritası çerçevesinde de 15 gün içerisinde isim konusu çözülecek, 15 gün içerisinde seçime girme yeterlilikleri yok, o konu çözülecek ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusu çözülecek. Bu çok avantajlı bir öneriydi onlar için de.

        Takdir kendilerinin, kabul ederler etmezler bilemem. Bize bir dönüş olmadı henüz ama her an bir dönüş olabilir" açıklamasında bulundu.

        "ESKİ CHP ALIŞKANLIĞI"

        YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecekleri şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Yılmaz, "Yorum yapmayayım. Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Her defasında Anayasa Mahkemesi'ne gidip hüsran olduktan sonra milleti suçlamak, oraya buraya şey yapmak.

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        Bence olan belli, yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp, toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak.

        Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler. Halka yüklemesinler, kurumlara yüklemesinler" şeklinde konuştu.

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        #Yenilik Partisi
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