Kütahya'da acı olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.