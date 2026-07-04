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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alzaymır hastası kadının yürek yakan sonu

        Alzaymır hastası kadının yürek yakan sonu

        Kütahya'da, alzaymır hastası olduğu öğrenilen 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Erbeyit'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alzaymır hastası kadının yürek yakan sonu

        Kütahya'da acı olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta meydana geldi.

        Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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