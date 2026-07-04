Alzaymır hastası kadının yürek yakan sonu
Kütahya'da, alzaymır hastası olduğu öğrenilen 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Erbeyit'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
Kütahya'da acı olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak’ta meydana geldi.
Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Remziye Erbeyit’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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