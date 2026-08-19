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        Antalya'da plajda tesettürlü kadınları görüntüleyip hakaret ettiler: O kişilere soruşturma başlatıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz görüntüleyip hakaret ettiği öne sürülen kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı. Yurt dışında oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Tesettürlü kadınlara hakaret ettiler
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        Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te, halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz görüntüleyip hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen kişilerin sanal medya paylaşımı tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre; Belek’teki halk plajında 2 kişi, vatandaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, özellikle tesettürlü kadınların hedef alındığı ve giyim tercihleri üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, görüntülerde kullanılan ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Polis ekipleri, görüntüleri çeken ve sanal medya hesabından paylaşan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, görüntüleri paylaşan sanal medya hesabının Mustafa B. adına olduğu, paylaşımı yapan kişinin ise Emre B. olduğu tespit edildi.

        Paylaşımı 14 Ağustos’ta çıktıkları yurt dışından yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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