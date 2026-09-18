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        Haberler Gündem Politika CHP'li ilçe başkanı Süleyman İnce uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklandı

        CHP'li ilçe başkanı Süleyman İnce uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine düzenlenen narkotik operasyonunda 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, CHP İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlığı görevinden alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'li ilçe başkanı tutuklandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe Başkanı Süleyman İnce'ye yönelik jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda bahçesinde ekili halde 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

        İHA'da yer alan habere göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce’nin (65), uyuşturucu madde imal ettiğine yönelik ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

        Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Süleyman İnce’nin ikametine operasyon düzenlendi. Süleyman İnce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste ise arama yapıldı.

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        Yapılan aramalar çerçevesinde bahçede ekili 20 kök kenevir, yüklü miktarda esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, yaşanan gelişmelerin ardından CHP İl Başkanlığı olağanüstü toplanarak aldığı kararla Süleyman İnce’yi ilçe başkanlığından aldığı öğrenildi.

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