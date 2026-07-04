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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 3 ilçede deniz yasağı!

        İstanbul'da 3 ilçede deniz yasağı!

        İstanbul'da, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da 3 ilçede deniz yasağı!

        İstanbul'da, Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4-5 Temmuz'da dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

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        Açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

        Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

        Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyı olan sahil, plaj ve koylarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirmişti.

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