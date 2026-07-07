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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tahliye olup çıktı 2. cinayeti işledi!

        Tahliye olup çıktı 2. cinayeti işledi!

        Muğla'da, yaşanan tartışmada tüfekle vurulan 44 yaşındaki Halil Korkut hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan 35 yaşındaki Coşkun K.'nin, 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda da tahliye olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahliye olup çıktı 2. cinayeti işledi!

        Muğla'da olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe ilçesi Yılanlı mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. (35) ile Halil Korkut (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Öldürülen Halil Korkut, 44 yaşındaydı.
        Öldürülen Halil Korkut, 44 yaşındaydı.

        YANINDAKİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

        Coşkun K., 11 yıl sonra ikinci cinayetini işledi.
        Coşkun K., 11 yıl sonra ikinci cinayetini işledi.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Olayın ardından araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

        11 YIL ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

        Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

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