Muğla'da olay, saat 01.00 sıralarında Menteşe ilçesi Yılanlı mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. (35) ile Halil Korkut (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Öldürülen Halil Korkut, 44 yaşındaydı.

YANINDAKİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Coşkun K., 11 yıl sonra ikinci cinayetini işledi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

11 YIL ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.