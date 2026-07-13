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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı açıkladı! 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 935 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 73 ilde uyuşturucu operasyonu: 935 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.780 şüpheli yakalandı. 935'i tutuklandı. 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        73 ilde operasyon: 935 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 2 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda 985 kilogram uyuşturucu, 1 milyon 639 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verildi.

        Yakalanan 1780 şüpheliden 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."

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