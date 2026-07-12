İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı!
İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaralandı
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:16 Güncelleme:
Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
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