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        İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı!

        İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı!

        Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.

        Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

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