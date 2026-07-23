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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da otelin terasından düşen 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat, hayatını kaybetti

        İstanbul'da otelin terasından düşen 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat, hayatını kaybetti

        İstanbul Beyoğlu'nda çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polat'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        22 yaşındaki Esma'nın şüpheli ölümü

        İstanbul Beyoğlu'nda, çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen Aşçı Esmanur Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        TERASTAN DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre olay; 17 Temmuz Cuma günü saat gece 00.00 sıralarında Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde yaklaşık 1 yıldır aşçı olarak görev yapan Esmanur Polat (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 5'inci katında bulunan teras bölümünden aşağı düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Polat, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ameliyata alınan Esmanur Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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