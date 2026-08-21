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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da toplu taşımada turistlere yankesicilik yapan 20 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da toplu taşımada turistlere yankesicilik yapan 20 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da toplu taşımada turistlere yönelik yankesicilik yaptığı belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25 olayda 5 milyon lira soydukları ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:21 Güncelleme:
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        20 yankesici yakalandı

        İstanbul’da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistlere yönelik yankesicilik yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da bulunan toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında ‘sıkıştırma’ ve ‘perdeleme’ yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

        Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yankesicilik olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Ağustos’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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