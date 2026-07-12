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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kölemen yaşamını yitirirken, Ayşe İnan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        İşyeri kurşunladılar: 1 ölü, 1 yaralı
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        Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        2 ŞÜPHELİ SALDIRDI

        AA'daki habere göre; Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda ağır yaralanan Ali Kölemen ile Ayşe İnan, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Kölemen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Ayşe İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        10 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 9 milimetre çapında 10 boş kovan bulundu.

        Polis ekiplerinin, saldırının ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması sürüyor.

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