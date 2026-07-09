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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Üsküdar'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

        İstanbul Üsküdar'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

        İstanbul Üsküdar'da midye toplamak için denize giren vatandaşlar, denizin dibinde cansız beden buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 13:12 Güncelleme:
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        Üsküdar'da erkek cesedi bulundu
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        Üsküdar’da midye toplamak için denize giren vatandaşlar, denizin dibinde cansız beden buldu.

        HAREKETSİZ DURAN İNSAN BEDENİ FARK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü.

        ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran adamı karaya çıkardı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        TESPİT İÇİN ADLİ KURUMA GÖNDERİLDİ

        Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp’a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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