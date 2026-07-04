İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti; diğer arkadaşı ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün gece saatlerinde Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında akıntıya kapılan bir çocuk çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu değerlendirilen küçük çocuk, buradan da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, kurtarılan çocuğun 8 yaşındaki Bünyamin F. olduğu belirlendi.

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KAYIP İHBARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın çevrede duyulmasının ardından mahallede yaşayan Suriye uyruklu bir aile jandarmaya başvurarak, kendi çocukları olan 6 yaşındaki Ahmed Sido’nun Bünyamin F. ile arkadaş olduğunu ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi. Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekiplerinin katılımıyla sulama kanalı ile çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin kanalda saatler süren titiz çalışmaları neticesinde, gece saatlerinde küçük Ahmed'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmed Sido'nun cenazesi, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.