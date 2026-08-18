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        İzmit CHP İlçe Başkanı'nın testi pozitif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:08 Güncelleme:
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        İzmit CHP İlçe Başkanı'nın testi pozitif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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        #Gökhan Ercan
        #Hamit İlker Ulusoy
        #haberler
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