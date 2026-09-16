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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane’de taciz iddiası: Dronela yakalanan şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı

        Kağıthane’de taciz iddiası: Dronela yakalanan şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı

        İstanbul Kağıthane'de bir kadının taciz edildiği ve takip edildiği yönündeki iddialar mahallede gerginliğe neden oldu. Kadının ailesinin de olay yerine gelmesiyle taraflar arasında kavga çıkarken, kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis ekiplerinin dronelu takibiyle yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Taciz iddiasında dronelu takip
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        İstanbul Kağıthane’de işten evine dönen Zeliha T.’nin iddiaları üzerine başlayan tartışma, kısa sürede tarafların karıştığı kavgaya dönüştü. Olayın ardından kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin havadan takibiyle yakalandı.

        KADININ ÇIĞLIKLARI SONRASI AİLESİ GELDİ

        DHA'nın haberine göre olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İşten dönen Zeliha T., yanına gelen Burak G.’nin kendisini sözlü olarak taciz ettiğini, ardından da öpmeye çalıştığını iddia etti. Burak G.’nin yanında bulunan Caner E.’nin de kendisini yaklaşık 3 aydır takip ederek rahatsız ettiğini ileri sürdü.

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        Olayın ardından sokakta bağıran Zeliha T.’nin ailesi aşağıya inerek yanına geldi. Taraflar arasında kavga çıkınca olay yerine polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER DRONELA TAKİP EDİLDİ

        Kavga sırasında Burak G. ile Caner E. kaçmak istedi. Bölgeyi havadan inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibi, 2 şüpheliyi dronla takip etti.

        Takibin ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Burak G. ile Caner E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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        2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Burak G.’nin 'cinsel taciz' suçundan 1, 'kasten yaralama' suçundan 2 ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 olmak üzere 4 kez emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Caner E.’nin ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından 1’er olmak üzere 3 kez emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

        Burak G. ile Caner E. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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