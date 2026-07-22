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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 31 kişi yaralandı

        Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada 31 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
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        Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada 31 kişi yaralandı.

        OTOBÜS DEVRİLDİ

        DHA'daki habere göre kaza; Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. M.E.G., kullandığı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Savrulan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        31 KİŞİ YARALANDI

        Kazada yaralanan 31 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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