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        Haberler Gündem Maçta çocuğun formasının çıkartılmasına soruşturma

        Maçta çocuğun formasının çıkartılmasına soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 01:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maçta çocuğun formasının çıkartılmasına soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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