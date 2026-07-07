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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da kazı sırasında temelinde göçük meydana gelen apartman boşaltıldı

        Malatya'da kazı sırasında temelinde göçük meydana gelen apartman boşaltıldı

        Malatya'da bir inşaatta yürütülen temel kazısı sırasında bitişiğindeki apartmanın temelinde göçük meydana geldi. Olayın ardından bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Kazıda göçük! Apartman boşaltıldı
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        Malatya'da bir inşaatta yürütülen temel kazısı sırasında bitişiğindeki apartmanın temelinde göçük meydana gelmesi üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

        GÖÇÜK OLUŞTU

        İHA'daki habere göre olay; saat 09.30 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta sürdürülen temel kazısı sırasında çevrede bulunan apartmanın temelinde göçük oluştu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Durumun fark edilmesi üzerine çalışmalar durdurulurken ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

        Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çevrede yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Apartmanın durumu ile ilgili nihai kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılacak teknik incelemenin ardından verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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