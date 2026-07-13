Manisa'da meydana gelen kazada 18 yaşındaki Fatih Ersöz hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 18 yaşındaki Fatih Ersöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü de hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Manisa'nın Kula ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Fatih Ersöz (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAMYONET, TIR'A ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak'a giden Eser Mert'in (29) kullandığı TIR'a, aynı yönde ilerleyen Bülent Karabacak (25) yönetimindeki sebze-meyve yüklü kamyonet arkadan çarptı.
İFTAİYELER YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Fatih Ersöz, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Ersöz, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı Fatih Ersöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ersöz, bugün hayatını kaybetti. Fatih Ersöz'ün cenazesi, ikindi vakti Güvercinlik Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.