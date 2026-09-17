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        Haberler Gündem Güvenlik Ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerinden 100 bin sentetik hap çıktı

        Ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerinden 100 bin sentetik hap çıktı

        Mersin'de ambalaj üretimi yapıldığı izlenimi verilen iş yerine düzenlenen baskın, bambaşka bir tabloyu ortaya çıkardı. Ekiplerin aramasında 100 bin sentetik hapın yanı sıra üretimde kullanıldığı değerlendirilen binlerce kapsül, makineler ve 15 kilo ham madde ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Ambalaj tesisi değil, hap imalathanesi

        Mersin'de ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine düzenlenen baskında, uyuşturucu niteliği taşıyan 100 bin sentetik hap ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        AMBALAJ ÜRETİM TESİSİNE BASKIN

        DHA'nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'nde plastik ve ambalaj üretim tesisinde uyuşturucu niteliği taşıyan sentetik hap üretildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 100 bin hap ile 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde ele geçirdi.

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        100 BİN HAP VE ÜRETİM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) gözaltına alınırken, adreste bulunamayan S.B.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürüyor.

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