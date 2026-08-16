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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da orman yangını ikinci gününde!

        Muğla'da orman yangını ikinci gününde!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci günde de devam ediyor. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Muğla'daki yangın ikinci gününde!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi.

        Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopter de yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Bu sabah itibarıyla kara araçlarının yanı sıra çok sayıda hava aracı da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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