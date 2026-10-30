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        Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

        Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

        Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Sarıgül açıklamasında, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

        Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

        Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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