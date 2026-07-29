Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Büyükşehir'e operasyon 1 tutuklama

        Antalya Büyükşehir'e operasyon 1 tutuklama

        Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan Tuğçe Güney, belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandı. Güney, dün tatil yaptığı Marmaris'te gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya Büyükşehir'e operasyon 1 tutuklama

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

        Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, dün sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı.

        Merkezde yapılan detaylı aramada, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

        BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş için tatilciler seferber oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Salih D. vatandaşlar ve cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar ise böyle görüntülendi.(İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü
        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu