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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da trileçe tatlısı yiyen 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

        Samsun'da trileçe tatlısı yiyen 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı

        Samsun'da trileçe tatlısından yiyen 40 hastane personeli ve 10 stajyer öğrenci rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle acil servise başvuran 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        50 kişi trileçeden zehirlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde hastanede tüketilen trileçe tatlısı nedeniyle aralarında hastane personeli ve stajyer öğrencilerin de bulunduğu 50 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        HASTANEYE BAŞVURDULAR

        İHA'daki habere göre; Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40 hastane personeli ile 10 stajyer öğrenci rahatsızlanarak mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

        Hastanede tedavi altına alınan 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayın ardından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, kesin nedenin belirlenmesi amacıyla tatlıdan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

        Olayla ilgili idari ve sağlık ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

        *Fotoğraf temsilidir.

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