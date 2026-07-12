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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da 37 yaşındaki 5 çocuk annesi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da 37 yaşındaki 5 çocuk annesi evinde ölü bulundu

        Şanlıurfa'da apartmandan gelen ağır koku üzerine ihbar edilen evde, 37 yaşındaki Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadour'un cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        5 çocuk annesi ölü bulundu
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        Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadour (37), evinde ölü bulundu.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. 5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşanan 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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