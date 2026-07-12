Şanlıurfa'da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

DHA'daki habere göre; Şanlıurfa'nın Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar cadde ortasında birbirine saldırdı. Kavgada 2 kişi yaralandı, bazı araçlar zarar gördü.

DEFALARCA KAVGA ETTİLER

Aynı kişiler bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar uzun sopalarla birbirini kovalayıp, darp etti. Bu kavgada da 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri her iki kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.