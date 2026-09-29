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        Haberler Gündem Güvenlik Sultanbeyli'de yürekleri ağza getiren anlar: Sürücü son anda yetişti

        Sultanbeyli'de yürekleri ağza getiren anlar: Sürücü son anda yetişti

        Sultanbeyli'de yağmur sularıyla dolan caddede yürümeye çalışırken düşen çocuk uzun süre ayağa kalkamadı. Çocuğun yardımına koşan bir sürücü, aracının camından elini uzatarak onu güvenli bölgeye ulaştırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Sulara kapılan çocuğa sürücü yetişti

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde yağmur sularıyla doldu. Suların arasından geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybederek yere düştü. Uzun süre ayağa kalkamayan çocuğun yardımına yoldan geçen bir sürücü koştu. Sürücünün çocuğun elinden tutarak onu güvenli bölgeye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yağışın aralıklarla sürdüğü Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesi'ndeki cadde, biriken yağmur suları nedeniyle araç ve yayalar için güçlükle geçilen bir noktaya dönüştü. Saat 13.30 sıralarında caddeden geçen çocuk, suyun içerisinden ilerlediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Yanındaki arkadaşının yardım etme çabasına rağmen sırtındaki çantayla ayağa kalkmakta zorlanan çocuk bir süre yerde kaldı.

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        SÜRÜCÜ ÇOCUĞUN ELİNDEN TUTTU

        Çocuğun düştüğünü gören sürücülerden biri aracını durdurarak yardım etmek için harekete geçti. Dengesini sağlayıp ayağa kalkabilen çocuk, sürücünün araç camından uzattığı elini tuttu.

        Sürücü, hızla akan yağmur sularının arasından çocuğa eşlik ederek kaldırıma ulaşmasını sağladı. Böylece çocuk, suyla dolu caddeden güvenli şekilde çıkarıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Çocuğun düştüğü ve sürücünün yardım ederek onu kaldırıma ulaştırdığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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