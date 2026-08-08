Sultangazi'de 10 araç birbirine girdi!
Sultangazi TEM Otoyolu Sultançifliği ayrımında saat 08.30 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, akış 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafikte yoğunluk oluştu.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Sultançiftliği ayrımında 10 araç birbirine girdi. Ölen olmazken, yaralananlar olduğu öğrenildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.
Sultangazi'de sabah 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı.
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