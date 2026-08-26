YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, partinin üye sayısının 500 bini aşarak, 503 bin 27'ye yükseldiği bildirildi.

YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partiye 15 günde 503 bin 27 kişinin üye olduğu duyuruldu. Paylaşımda "Birlikte kurduk, birlikte büyüyeceğiz! İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz. Gelin, üye olun, söz ve karar sahibi olun" ifadeleri kullanıldı.