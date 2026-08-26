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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti, 500 bin üyeyi geçtiğini açıkladı

        YENİ Parti, 500 bin üyeyi geçtiğini açıkladı

        YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partiye 15 günde 503 bin 27 kişinin üye olduğu duyuruldu.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti üye sayısını açıkladı

        YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, partinin üye sayısının 500 bini aşarak, 503 bin 27'ye yükseldiği bildirildi.

        YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partiye 15 günde 503 bin 27 kişinin üye olduğu duyuruldu. Paylaşımda "Birlikte kurduk, birlikte büyüyeceğiz! İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz. Gelin, üye olun, söz ve karar sahibi olun" ifadeleri kullanıldı.

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