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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti, isim değişikliği için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek

        YENİ Parti, isim değişikliği için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek

        YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatına rağmen bu aşamada isim değiştirmeme kararı aldı. Parti yönetimi, isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu'ndaki "iltibas" kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti, isim için AYM'yi bekleyecek

        YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde gönderdiği tebligatın ardından, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmayacak. YENİ Parti kurmayları, iki parti arasındaki isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu'nda tariflenen "iltibas" kapsamında değerlendirilemeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret etti.

        Yenilik Partisi’nin isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği süre dolarken, YENİ Parti sürece ilişkin yol haritasını netleştirdi. Alınan bilgilere göre YENİ Parti, bu aşamada isim değiştirmeyecek.

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        YENİ Parti kurmayları, iki parti arasında bir isim benzerliği bulunmadığını, "YENİ Parti" isminin Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılmayacak parti adları" başlıklı 96'ncı maddesinde tariflenen iltibas kapsamında değerlendirilemeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığını savunarak, nihai mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekleyecek.

        Başsavcılık, 18 Eylül'de dolacak olan sürenin bitmesinin ardından YENİ Parti’ye söz konusu aykırılığı gidermesi için 2820 sayılı Kanun’un 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi’nden talep edecek.

        Anayasa Mahkemesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince, YENİ Parti’ye konuyla ilgili savunmasını yapması için süre verecek.

        Yüksek Mahkeme, partinin savunması alındıktan sonra, aykırılık tespit ederse aykırılığın giderilmesi için YENİ Parti hakkında ihtar kararı verebilecek.

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        İhtar kararı verilmesi durumunda YENİ Parti'nin ismini değiştirmesi gerekecek. YENİ Parti kurmayları, Anayasa Mahkemesi'nin ihtar kararı vermesini beklemediklerini ancak ihtar kararı verilmesi halinde isim değişikliği yapacaklarını ifade ediyor. Parti kurmayları AYM kararının, kasım ayında yapılması beklenen 1. Kurultay'dan önce verilmesi durumunda Kurucular Kurulu kararıyla partinin isminin değiştirilebileceğini, 1. Kurultay sonrası bir karar verilmesi durumunda ise olağanüstü kurultay toplanabileceğine işaret ediyor.

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