Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah'tan Gelecek Partisi açıklaması

        Yeniden Refah'tan Gelecek Partisi açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından Yeni Yol çatısı altındaki partilerle bir süredir yürüttükleri ittifak ve iş birliği çalışmalarına ilişkin, "Biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce Sayın Davutoğlu'yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi'nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeniden Refah'tan Gelecek Partisi açıklaması

        Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi’ni feshetme kararı aldığını açıklamasının ardından, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu, 20 milletvekiliyle grup kuran Yeni Yol Partisi gündeme geldi. Yeniden Refah Partisi, söz konusu partilerle bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürütüyor.

        TBMM İçtüzüğü'ne göre siyasi partilerin grup kurabilmesi için gerekli vekil sayısı 20. Fesih kararı alınan Gelecek Partisi’nin milletvekilleri, Yeni Yol Grubu çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

        Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun partisini fesih kararı ile ittifak ve "iş birliği" çalışmalarında gelinen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        ANKA'da yer alan habere göre Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun "partili siyaseti bıraktığı”ve partisini fesih kararı aldığı" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

        "Sayın Davutoğlu'nu takdir etmek gerekir. Çok erdemli bir hareketle partisini feshetti. Bugünkü gelinen noktada artık demokrasinin Türkiye'de büyük zorlukla işlediğini görmemiz lazım. İktidar partisinin muhalefeti tanınmamazlıktan gelmesi, baskı uygulaması, milletvekili transferlerine yönelmesi, belediye başkanlarını transfer etmesi, baskıcı tutum uygulaması ve kayyım atama yoluna gitmesi gerçekten demokrasiyi Türkiye'de mefluç bir duruma getirmiş vaziyettedir. Tek parti iktidarının bütün özelliklerini taşıyan bu anlayış Türkiye'yi büyük zorluklara doğru taşımaktadır."

        "YURT DIŞINDA BİZE İKTİDARIN BASKICI TUTUMLARINI SORUYORLAR"

        Dış politika uzmanı olduğunu söyleyen Doğan Bekin, "Sürekli yurt dışındayım ve bizlere onların ilk yönelttikleri sorular, Türkiye'deki parlamenter sistemin aksaklıkları olmaktadır. İktidarın baskıcı tutumlarını dile getirmekte ve bu konularda sorular yönetmektedir. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük kaygı ve üzüntü duyuyoruz. Artık yeniden bütün partilerin bir araya gelerek bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir çözüm ortaya koymalarının artık kaçınılmaz ve gerekirse de referanduma gidilmesinin artık şart olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        Gelecek Partisi’nin fesih kararının ardından ittifak çalışmalarının nasıl ilerleyeceği, partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya Bekin, şu yanıtı verdi:

        "Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz.

        Gelecek Partisi'nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbetteki yakın dönemde nasıl nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda."

        "PARTİ MKYK'SI KARAR VERİR"

        Bekin, Yeni Yol Grubu’nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri konusundaki soruyu şöyle yanıtladı:

        "Bu bizim gündemimize gelir ise bunu parti MKYK'sında ve parti Başkanlık Divanı’nda görüşüp ona göre karar veririz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değildir. Genel Başkanımızın MKYK'yı toplayarak bu konuda istişareler yapmak suretiyle bir karar vermesi söz konusu olacaktır."

        "DAVUTOĞLU İLE İLHAK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPILDI FAKAT GERÇEKLEŞMEDİ”

        "Saadet Partisi ile birleşme" konusunda gelinen aşamaya ilişkin soruya Bekin, "Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim" yanıtını verdi.

        Ahmet Davutoğlu ile görüşüp görüşmediklerini ilişkin bir soru üzerine de Doğan Bekin, "Daha önce Sayın Davutoğlu'yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi'nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kırklareli'nde içecek fabrikasında kazan patladı: 2 işçi yaşamını yitirdi

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında yoğuşmalı kazanda meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.(İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyarlık operasyon
        2 milyarlık operasyon
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        Fas'tan İspanya'ya yüzerek geçmeye çalıştılar!
        Fas'tan İspanya'ya yüzerek geçmeye çalıştılar!
        Yapay zeka güvenliği küresel alarmda!
        Yapay zeka güvenliği küresel alarmda!
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        Dünyanın en sıra dışı 10 doğa olayı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        Dünyada kıdem tazminatı ne kadar?
        Ne kadar yaşayacağız?
        Ne kadar yaşayacağız?