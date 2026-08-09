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        Yolcu ve İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

        İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Yolcu ve İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

        Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza öğle saatlerinde Eski Edirne asfaltı Habipler mevkii Sultangazi istikametinde yaşandı.

        Vanyolu Turizm'e ait yolcu otobüsü, ayın istikamette seyreden Kayaşehir Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada yolcu otobüsü şoförü araç içerisinde sıkışırken, İETT otobüsündeki 3 yolcu da yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı yolcular ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraflar: DHA

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