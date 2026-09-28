Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Düğünde maganda kurşunuyla ölen uzman çavuş toprağa verildi

        Düğünde maganda kurşunuyla ölen uzman çavuş toprağa verildi

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde Abidin Ü.'nün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybeden Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci (25), son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da görev yapan Deveci'nin sözlenmek için memleketine izne geldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sözlenmek için izne geldi, cenazesi kaldırıldı!

        Konya'daki olay, dün saat 20.00 sıralarında, Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Abidin Ü., düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin göğsüne isabet etti.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Abidin Ü., gözaltına alındı.

        ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

        Otopsi işlemleri tamamlanan Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Deveci, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. İstanbul’da görev yapan Serkan Deveci’nin sözlenmek üzere memleketi Konya’nın Emirgazi ilçesine geldiği öğrenildi.

        REKLAM

        Ayrıca düğünde havaya ateş eden Abidin Ü. ile 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #maganda kurşunu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"