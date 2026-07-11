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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa anması

        Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa anması

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri yaptığı paylaşımla andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa anması

        Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

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