Su verimliliğinde kentsel dönüşüm fırsatı

Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz fakat yaz-kış en çok konuştuğumuz mesele tabii ki kuraklık, susuzluk tehlikesi.

Bu yıl, kış aylarında ve baharda bereketli yağmurlar görsek de uzmanlar susuzluk riskine karşı uyarılarını sürdürüyor. Susuzluğa karşı alınacak en önemli tedbir de hiç kuşkusuz su verimliliğini artırmak. Su verimliliğini artırmak içinse kentsel dönüşüm çalışmaları bir fırsat. Nasıl mı?

Su politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız bu sorunun yanıtını şöyle veriyor: “Kentsel dönüşüm projelerinde yağmur sularının ve “gri su” denilen az kirletilmiş suların yeniden kullanım sistemlerinin entegre edilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm bir fırsat olarak kullanılmalı. Atık suyu ‘kullanılmayacak su’ anlayışından vazgeçmeliyiz. Atık su sadece atık değildir; evsel çevrimde dönüştürülerek kullanılması gereken yeni ve ilave bir su kaynağıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde de atık suyun değerlendirilmesi için gerekli sistemler kurulmalı. Yatırım maliyetleri yüksek olabilir fakat bu artık bir zorunluluk.”

Fotoğraf: İHA