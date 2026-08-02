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        Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi görüşülecek

        TBMM'de bu hafta, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi görüşülecek

        TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

        DHA'nın haberine göre teklifle suç işlediği sırada 15 yaşında olan ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara müebbet hapis cezasının verilmesi gereken durumlar için 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

        Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi veriliyor. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

        "ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK"

        'Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan 'suça sürüklenen çocuk' ifadesi yerine 'adli süreçteki çocuk' olarak değiştirilecek ve çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. ‘Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni maddeyle, ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde ‘yönlendirme tedbirleri’ belirleniyor. ‘Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan bir başka değişiklikle, 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek.

        ÇERÇEVE YASA ÇALIŞMALARI

        'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren çerçeve yasanın TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Teklifin önce TBMM Başkanlığı'na, sonra komisyona ardından Genel Kurul'a gelerek yasalaşması bekleniyor.

        KOMİSYON GÜNDEMLERİ

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu, salı günü Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerini dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

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