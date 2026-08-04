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        Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

        Şüpheli Sarıkaya'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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