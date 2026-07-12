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        Tarım ilacı şüphesi! Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!

        Kastamonu'da dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin'in ardından, eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. Feci olayda, söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin’in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

        İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

        Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

        Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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