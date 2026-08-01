Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Bursa'da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.(İHA)