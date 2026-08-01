Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da poyraz iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da poyraz iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmında atıklar birikti. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.(İHA)

        #tekirdağ haberleri
        #Marmara Denizi
        #poyraz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        Açıkta bekleyen gıdalar tehlike saçıyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık