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        Tekneyle balığa gitti, kayboldu!

        Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan maden işçisi İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mızrap için denizde arama çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Tekneyle balığa gitti, kayboldu!
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle denize açılan maden işçisi İlker Mızrap'tan (35) haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mızrap için denizde arama çalışması başlattı.

        DHA'nın haberine göre Büyük Liman'dan dün saat 16.00 sıralarında teknesiyle denize açılan İlker Mızrap, geri dönmedi. Dün saat 19.00 sıralarında eşine ‘Balık tuttum, geliyorum’ mesajı atan Mızrap'a ulaşılamadı.

        Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve balıkçılar tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.

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        Arama çalışmaları denizde 3-4 mil açıkta devam ederken, Mızrap’ın ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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        #bartın
        #Amasra
        #haberler
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