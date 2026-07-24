Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da TEM'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'da TEM'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul TEM Otoyolu'nda minibüse çarptıktan sonra bariyerlere saplanarak ters dönen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 05:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEM Otoyolu'nda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

        TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil aynı yönde seyir halindeki minibüse çarptıktan sonra, bariyerlere saplanıp ters döndü.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü, bariyerler ile ters dönen otomobilin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve hafif yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda yaklaşık iki saat araç yoğunluğu oluştu.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dükkanı ve otomobili yakılan Esra: Karakolda da tehdit etti, korkuyorum

        ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerin...
        #istanbul
        #TEM otoyolu
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cip uçurumdan düştü, 2 sevgili hayatını kaybetti
        Cip uçurumdan düştü, 2 sevgili hayatını kaybetti
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        Beşiktaş sahasında avantajı kaptı!
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        CHP'de istifa dilekçeleri toplanıyor
        Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tutuklandı
        Şarampole devrilip alev aldı
        Şarampole devrilip alev aldı
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Kazanma isteğini oturtmak istiyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!