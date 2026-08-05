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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta şehit aileleri ve 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat'ta şehit aileleri ve 60 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediyesi, şehit aileleri başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya başladı. Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bünyesinde hizmet verecek Ücretsiz Kuaför Salonu, Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehit ailelerimiz başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadınlarımıza kaliteli ve ücretsiz kuaför hizmeti sunacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Tokat'ta ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) bünyesinde hayata geçirilen Ücretsiz Kuaför Salonu, Yeraltı Çarşısı’nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında Şehit aileleri başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış programına Tokat Belediye Meclis Üyelerinden Ayşenur Şahin Tekeli ve Nuray Pınar Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Melik Bingöl, BELMEK Eğitimcileri, kursiyerleri ve çok sayıda kadın katıldı.

        Açılışta konuşma yapan Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl, sosyal belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Merkeze ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise Tokat'ta sosyal belediyecilik alanında çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda planladığımız bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere 60 yaş ve üzeri kadınlarımıza kaliteli ve ücretsiz kuaför hizmeti sunacağız. Kullanılan malzemelerden verilen hizmete kadar her ayrıntıyı titizlikle planladık. Merkezimiz hafta içi beş gün boyunca vatandaşlarımıza 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Tokat’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        BELMEK Ücretsiz Kuaför Salonu'nun dikkat çeken yönlerinden birinin de görev yapan personellerin, Tokat Belediyesi BELMEK bünyesinde açılan kuaförlük kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerden oluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Böylece belediye olarak, meslek edindirme kurslarımızda vatandaşlarımıza eğitim imkânı sunarken başarılı kursiyerlerin de istihdama kazandırılmasına da katkı sağlıyoruz" dedi.

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