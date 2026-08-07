Trafikteki testereli saldırgan tutuklandı!

Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darbedildiğini ve testereyle tehdide uğradığını öne süren sürücü yaşadıklarını anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, trafik ekiplerince 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edildi.

İHA'nın haberine göre olay, 5 Ağustos'ta merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Hakan Şimşek, otomobiliyle Akkuyu Mahallesi istikametine seyir halindeyken oto yıkamadan çıkmak isteyen bir araca yol verdi. Yol verdiği otomobil yol üzerinde durdu.

Bir süre bekleyen Şimşek, diğer sürücünün yolu açmasını istedi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü M.A.K. araçtan inerek Şimşek'le tartışmaya başladı, kısa sürede büyüyen olayda şüpheli sürücünün Şimşek'e yumruk attığı öne sürüldü. İddiaya göre daha sonra aracının bagajından testere alan M.A.K., yeniden Şimşek'in üzerine yürüdü. Araya girenlerin müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

REKLAM

"YOL VERMEME RAĞMEN SALDIRIYA UĞRADIM"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü. Şimşek, M.A.K.'den şikayetçi olurken, M.A.K. da Şimşek'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Trafik ekipleri tarafından araçtan inerek saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.A.K.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili de trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayı anlatan sürücü Ahmet Hakan Şimşek, trafikte yol vermesine rağmen tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü öne sürdü. Şimşek, "Yol verdim ancak daha sonra önümde beklemeye devam etti. Yolun açılmasını isteyince araçtan inerek bana saldırdı. Önce yumruk attı, ardından bagajdan testere alıp üzerime yürüdü. Araya giren vatandaşlar sayesinde testereyle yaralanmadım. Yumruk nedeniyle dudağımdan yaralandım" dedi.

Şüphelinin kendisinden de şikayetçi olmasına anlam veremediğini ifade eden Şimşek, "Ben kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Araç kameramda yaşananların tamamı kayıtlı. Olayın bu noktaya gelmesi beni çok üzdü. Yaşadıklarımdan sonra Adana'da trafiğe çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.