Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Turistin feci ölümü! Dereye düştü!

        Turistin feci ölümü! Dereye düştü!

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Haldizen Deresi'nde facia yaşandı. Olayda dereye düşen turist hayatını kaybederken, kendisini kurtarmak isteyen ve sulara kapılan arkadaşı kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turistin feci ölümü! Dereye düştü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşen Arap turist hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

        İHA'nın haberine göre dereye giren bir Arap turist dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Başını kayalara çarpan turist, ardından güçlü akıntıya kapılarak sulara sürüklendi.

        Kendisine yardım etmek isteyen bir başka turist de akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Akıntıya kapılan Arap turistlerden biri hayatını kaybederken onu kurtarmak için dereye giren arkadaşı sağ olarak kurtarıldı. Dereden çıkartılan Arap turistin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu

         İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide oluşan atık ve moloz yığınları tepkilere neden oluyor.(AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?