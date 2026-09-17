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        Haberler Gündem Türkiye genelinde 199 yeni noterlikle vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaşıyor

        Türkiye genelinde 199 yeni noterlikle vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaşıyor

        Adalet hizmetlerinin daha erişilebilir hâle getirilmesi amacıyla Türkiye genelinde kurulan 199 yeni noterlikle vatandaşların işlemlerine daha hızlı ulaşması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Noterlik hizmet ağı güçleniyor

        Adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hâle getirmeye devam ediyoruz.

        Noterlikler; hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor.

        İhtiyaç duyulan bölgelerde kurulan 199 yeni noterlikle hizmet ağı daha da güçlendirilirken, vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesi sağlanıyor.

        Cumhurbaşkanı Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerin güçlendirilmesine devam ediliyor.

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        #Adalet Bakanlığı
        #noterler
        #haberler
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