Uşak'ta esnaf kavgası kanlı bitti: 13 yaralı

Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.