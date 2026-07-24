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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta esnaf kavgası kanlı bitti: 13 yaralı

        Uşak'ta esnaf kavgası kanlı bitti: 13 yaralı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde iki esnaf grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Uşak'ta esnaf kavgası: 13 yaralı
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        Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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