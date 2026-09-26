Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik CHP’den ayrıldı

Üsküdar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den gelen teklifi, siyasi aidiyet tartışmalarının ötesinde Üsküdar’a ve Üsküdarlılara hizmet etme düşüncesiyle kabul ettiğini belirtti.

Kendisinin temel ölçüsünün bulunduğu makamdan ziyade vatandaşlara ne ölçüde hizmet edebildiği olduğunu ifade eden Çelik, zaman içerisinde karşılaştığı yönetim anlayışının bu beklentisini karşılamadığını savundu.

“YÖNETİM SÜREÇLERİNDE TEREDDÜTLER YAŞADIM”

Çelik, açıklamasında belediye içerisindeki bazı görevlendirmeler ve yönetim süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Liyakat konusunda tereddüt yaşamasına neden olan uygulamalarla karşılaştığını belirten Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı olarak yetki ve çalışma alanının dönem dönem sınırlandırıldığını, bunun görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Çelik, devam eden hukuki sürecin yaşadıklarını kendisi açısından daha ağır bir boyuta taşıdığını belirterek, gözaltında bulunduğu dönemde Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde belediye meclis üyeliğinden istifa etmesi yönünde kendisine ve eşine baskı yapıldığını öne sürdü.

“CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM”

Yaşadığı sürecin uzun süredir devam eden tereddütlerini geri dönülemez bir noktaya taşıdığını ifade eden Çelik, siyaseti kişisel hesapların veya makam mücadelelerinin değil, millete hizmet etmenin aracı olarak gördüğünü söyledi.

Çelik, “Bu sebeplerle, siyasi ve vicdani sorumluluğumun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Çelik, bundan sonraki süreçte de Üsküdar’ın, Üsküdarlılar’ın ve milletin menfaatlerini siyasi hesapların üzerinde tutmaya devam edeceğini belirtti.