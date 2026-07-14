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        Uzungöl'e giren turist hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yürüyüş sırasında göle düşen çantasını almak için suya giren 23 yaşındaki yabancı uyruklu Omar Mohammed Alhendi boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında Alhendi'nin cansız bedenine ulaşılırken, suya giren aynı aileden bir kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        Uzungöl'e giren turist hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde düşürdüğü çantasını almak için Uzungöle giren yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Omar Mohammed Alhendi (23), ailesiyle birlikte geldiği Uzungölde yürüyüş yaparken çantasını göle düşürdü. Çantasını almak için suya giren Alhendi, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından Alhendinin (23) cansız bedenine ulaştı.

        Vali Tahir Şahin de bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Öte yandan olayı görerek suya giren aynı aileden başka bir kişinin de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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