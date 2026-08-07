Yaşlı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu

Komşuların haber alamadığı kadın, evdeki çöp yığınları arasında bulundu
Kütahya'da yalnız yaşayan ve komşularının 2 gündür haber alamayınca ihbarda bulunduğu Şerife D. (72), evindeki çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 04:42 Güncelleme:
Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından adrese gelen belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.
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